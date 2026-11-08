Протесты во Франции стали в том числе результатом усталости от помощи Украине - СМИ 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты молодежи во Франции стали в том числе результатом общеевропейской усталости от поддержки Украины на фоне внутренних экономических проблем. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на экспертов.



Протесты начались во Франции в сентябре, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним присоединились недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.



У экспертов практически не вызывает сомнений, что недовольство французской молодежи, ставшей символом поколения, пострадавшего от геополитических потрясений, является частью усталости от конфликта в Украине. Учащиеся старших классов приходили на демонстрации в Париж и другие регионы Франции с лозунгами "Деньги на образование, а не на армию!".



По мнению доцента кафедры международных отношений Эдинбургского университета Бенджамина Мартилла, поддержка Украины среди европейцев начала ослабевать еще в 2023 году. Это произошло на фоне роста цен на энергоносители и ухудшения экономического положения населения. По оценке эксперта, среди европейцев распространяется мнение, что выделяемые Киеву средства "уходят в черную дыру". "Мы вступаем в классическую дискуссию о выборе между маслом и пушками", - отметил он.



Как указывает Le Monde, расходы на поддержку Киева становятся предметом все более острых политических дискуссий в Германии, Франции и Италии. При этом Евросоюз уже пообещал выделить Киеву 90 млрд евро до конца 2027 года и может дополнительно перечислить еще 47 млрд евро.-0-