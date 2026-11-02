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Протесты в выходные дни затронули семь европейских стран

Опубликовано:

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В мире
02 ноября 2026, 01:03

Протесты в выходные дни затронули семь европейских стран

Тирана, Албания, 31 октября 2026 года. Фото Reuters
Тирана, Албания, 31 октября 2026 года. Фото Reuters
Тирана, Албания, 31 октября 2026 года. Фото Reuters
Франкфурт, Германия, 31 октября 2026 года. Фото Reuters
Франкфурт, Германия, 31 октября 2026 года. Фото Reuters
Франкфурт, Германия, 31 октября 2026 года. Фото Reuters
Париж, Франция, 31 октября 2026 года. Фото AP
Париж, Франция, 31 октября 2026 года. Фото AP
Париж, Франция, 31 октября 2026 года. Фото AP
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты в минувшие выходные прошли в семи странах Европы, количество задержанных может превышать 1 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

Во Франции, Германии, Нидерландах, Австрии, Великобритании, Швейцарии и Албании демонстрации очень быстро переросли в столкновения с полицией. Протестующие громили витрины магазинов, сооружали и поджигали баррикады, а также бросали в сторону сотрудников правопорядка камни, бутылки, пиротехнические средства. В ответ полиция использовала водометы, слезоточивый газ, а в некоторых странах и резиновые пули.
Во Франции на протесты 31 октября, по данным телеканала TF1, вышли не менее 320 тыс. человек. В результате по всей стране были погромы, мародерство и стычки с полицией. Полиция задержала около 560 демонстрантов. В Германии более 100 тыс. человек в субботу вышли на акции протеста более чем в 30 крупнейших городах, выразив солидарность с демонстрантами во Франции. Как сообщали местные СМИ, протестующие в разных городах также применяли против полиции пиротехнику, поджигали баррикады и грабили магазины. Как сообщил корреспондент ТАСС, в акции радикалов в Берлине приняли участие около 3 тыс. человек, а по данным берлинской полиции, более 60 человек задержаны, 27 полицейских пострадали.
В швейцарском Цюрихе также произошли погромы. Согласно отчету полиции, который есть в распоряжении ТАСС, протестующие возводили баррикады на проезжих частях и поджигали их, атаковали службы экстренной помощи, используя пиротехнику. В результате полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В Гааге (Нидерланды) во время стихийной акции протеста молодежи также произошли столкновения, полиция задержала 34 человека, сообщило издание Hart van Nederland.
В Австрии, согласно данным Der Standart, на протесты вышло порядка 100 тыс. человек. Митингующие водрузили у здания парламента флаг Палестины, затем двинулись к Венскому университету, скандируя: "Молодежь, будущее, социализм!" В Лондоне, как передавал корреспондент ТАСС, также прошел митинг у стен посольства США, где сотни людей развернули плакаты в поддержку британского пропалестинского движения Palestine Action, вопрос о запрете которого сейчас решается в стране. Согласно сообщению Скотленд-Ярда, число задержанных превысило 300.
Также протесты прокатились в субботу по Тиране, столкновения произошли между полицией и недовольными политикой правительства Албании. Как сообщило агентство ATA, полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акций протеста у здания кабинета министров. Демонстранты забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками с зажигательной смесью и камнями.-0-
Фото AP Photo, Reuters, Getty Images, bild.de, srf.ch, austria-today.at, скриншоты видео ТАСС
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