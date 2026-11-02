Протесты в выходные дни затронули семь европейских стран

Во Франции на протесты 31 октября, по данным телеканала TF1, вышли не менее 320 тыс. человек. В результате по всей стране были погромы, мародерство и стычки с полицией. Полиция задержала около 560 демонстрантов. В Германии более 100 тыс. человек в субботу вышли на акции протеста более чем в 30 крупнейших городах, выразив солидарность с демонстрантами во Франции. Как сообщали местные СМИ, протестующие в разных городах также применяли против полиции пиротехнику, поджигали баррикады и грабили магазины. Как сообщил корреспондент ТАСС, в акции радикалов в Берлине приняли участие около 3 тыс. человек, а по данным берлинской полиции, более 60 человек задержаны, 27 полицейских пострадали.

В швейцарском Цюрихе также произошли погромы. Согласно отчету полиции, который есть в распоряжении ТАСС, протестующие возводили баррикады на проезжих частях и поджигали их, атаковали службы экстренной помощи, используя пиротехнику. В результате полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В Гааге (Нидерланды) во время стихийной акции протеста молодежи также произошли столкновения, полиция задержала 34 человека, сообщило издание Hart van Nederland.

В Австрии, согласно данным Der Standart, на протесты вышло порядка 100 тыс. человек. Митингующие водрузили у здания парламента флаг Палестины, затем двинулись к Венскому университету, скандируя: "Молодежь, будущее, социализм!" В Лондоне, как передавал корреспондент ТАСС, также прошел митинг у стен посольства США, где сотни людей развернули плакаты в поддержку британского пропалестинского движения Palestine Action, вопрос о запрете которого сейчас решается в стране. Согласно сообщению Скотленд-Ярда, число задержанных превысило 300. В Австрии, согласно данным Der Standart, на протесты вышло порядка 100 тыс. человек. Митингующие водрузили у здания парламента флаг Палестины, затем двинулись к Венскому университету, скандируя: "Молодежь, будущее, социализм!" В Лондоне, как передавал корреспондент ТАСС, также прошел митинг у стен посольства США, где сотни людей развернули плакаты в поддержку британского пропалестинского движения Palestine Action, вопрос о запрете которого сейчас решается в стране. Согласно сообщению Скотленд-Ярда, число задержанных превысило 300.

Также протесты прокатились в субботу по Тиране, столкновения произошли между полицией и недовольными политикой правительства Албании. Как сообщило агентство ATA, полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акций протеста у здания кабинета министров. Демонстранты забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками с зажигательной смесью и камнями.-0- Также протесты прокатились в субботу по Тиране, столкновения произошли между полицией и недовольными политикой правительства Албании. Как сообщило агентство ATA, полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акций протеста у здания кабинета министров. Демонстранты забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками с зажигательной смесью и камнями.-0-

Фото AP Photo, Reuters, Getty Images, bild.de, srf.ch, austria-today.at, скриншоты видео ТАСС

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты в минувшие выходные прошли в семи странах Европы, количество задержанных может превышать 1 тыс. Об этом сообщает ТАСС.Во Франции, Германии, Нидерландах, Австрии, Великобритании, Швейцарии и Албании демонстрации очень быстро переросли в столкновения с полицией. Протестующие громили витрины магазинов, сооружали и поджигали баррикады, а также бросали в сторону сотрудников правопорядка камни, бутылки, пиротехнические средства. В ответ полиция использовала водометы, слезоточивый газ, а в некоторых странах и резиновые пули.