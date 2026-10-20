Протесты нанесли экономике городов Италии ущерб в размере до 1,6 млн евро 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический ущерб от протестов и беспорядков из-за высокой стоимости жизни в Милане, Болонье, Турине и Бергамо оценивается в 1,1-1,6 млн евро. Такие предварительные оценки приводит исследовательский центр Unimpresa.



Около трех четвертей потерь приходится на предприятия розничной торговли и общественного питания. В эту сумму входят материальный ущерб и упущенная выручка. Остальная часть связана с повреждением общественного имущества и городской инфраструктуры.



На долю одного Милана пришлось почти две трети общего ущерба - от 730 тыс. до 1 млн евро. По оценкам Unimpresa, около 850 предприятий в центре города были вынуждены досрочно закрыться. В Болонье ущерб составил от 170 тыс. до 280 тыс. евро, Турине - от 140 тыс. до 250 тыс. евро, Бергамо - от 25 тыс. до 60 тыс. евро. В других городах, где проходили протесты, значительного ущерба не зафиксировано.



В оценку ущерба не включены расходы на обеспечение общественного порядка, медицинскую помощь и внеплановую уборку, а также возможные последствия для туризма и потребительских расходов.



По всей Италии 16 октября прокатилась волна протестов против политики правительства Джорджи Мелони. Сообщалось об отдельных инцидентах в Риме, Турине, Болонье. Акции продолжились в выходные дни в Милане. После миланских беспорядков были задержаны две сотни человек.-0-