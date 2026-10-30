30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие в столице Индонезии Джакарте потребовали от президента республики Прабово Субианто уволить министра лесного хозяйства Раджу Джули Антони и его заместителя из-за крупных лесных пожаров в стране. Об этом пишет издание Tempo.
Требование выдвинула группа студентов во время акции протеста, которая прошла в Джакарте 29 октября. Участники демонстрации заявляют, что ведомство не способно справиться с бушующими в стране пожарами. Протестующие считают, что Министерство лесного хозяйства не способно выполнять обязанности и продолжает допускать нарушения со стороны корпораций, которые приводят к пожарам.
Кроме того, участники акции протеста потребовали от правительства Индонезии более конкретных мер по решению национальных проблем, в том числе объявления лесных пожаров национальной катастрофой.
Во время акции к ее участникам вышел представитель министра госсекретариата Индонезии Бинбин Фирман Треснади и пообещал передать властям требование об увольнении министра лесного хозяйства и его заместителя.
Индонезия уже несколько месяцев борется с пожарами в ряде регионов. Полыхающий огонь и дым привели к тому, что смог распространился вплоть до Малайзии и Сингапура. Это вызвало сильное загрязнение воздуха.-0-
В мире
30 октября 2026, 09:45
Протестующие в Индонезии потребовали уволить министра лесного хозяйства из-за пожаров и смога
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