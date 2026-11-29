29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Градообразующие предприятия в Украине закрываются ввиду нерентабельности производства и других экономических причин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал британской газеты Financial Times (FT).



"Если ничего не изменится, то будущего нет", - приводит издание мнение генерального директора крупнейшего металлургического завода Украины "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо о перспективах промышленных предприятий страны.



Экономический консультант компании Berlin Economics Йигит Тахмисоглу в свою очередь напомнил, что еще до августа 2026 года "было под вопросом, смогут ли украинские производители стали оставаться конкурентными и прибыльными".



Бывший вице-премьер Украины (2012-2014) Александр Вилкул выразил убежденность, что причины консервации "ArcelorMittal Кривой Рог" сугубо экономические.



5 сентября компания ArcelorMittal объявила, что не сможет возобновить работу крупнейшего металлургического завода Украины. Предприятие до этого момента ни разу не прекращало работу. 22 сентября остановился трубопрокатный завод "Интерпайп сталь", 18 сентября стало известно об остановке "Запорожстали" и "Каметстали". Днепровский металлургический завод фактически прекратил работу ранее из-за финансовых проблем.-0-