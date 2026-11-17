17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Добавленная стоимость продукции крупных промышленных предприятий Китая в октябре 2026 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовал двузначный рост в секторах производства оборудования и высокотехнологичного производства. В месячном исчислении этот показатель вырос на 0,21%. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник официальные данные, пишет Синьхуа.



Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, в прошлом месяце добавленная стоимость в сфере производства оборудования увеличилась на 10,6% в годовом исчислении, а в сфере высокотехнологичного производства - на 17,6%. Причем темпы роста обоих показателей оказались выше темпов роста добавленной стоимости продукции крупных промышленных предприятий в стране.



Показатель добавленной стоимости в промышленности используется для измерения динамики хозяйственной деятельности крупных промышленных предприятий, годовой доход от основной хозяйственной деятельности каждого из которых составляет не менее $3 млн.



За первые 10 месяцев 2026 года объем промышленного производства в Китае, выражающийся в добавленной стоимости продукции крупных промышленных предприятий, вырос на 5,3% в годовом исчислении.



Новые факторы роста, в том числе производство высокотехнологичной продукции и интеллектуальное производство, обеспечили более половины прироста за период с января по октябрь этого года, проинформировал в понедельник на пресс-конференции официальный представитель ГСУ Фу Линхуэй.



Тесная интеграция технологических и промышленных инноваций, а также усиление роли новых технологий как драйвера развития придали мощный импульс росту нарождающихся отраслей и модернизации традиционных, добавил он.



Данные по отдельным видам продукции свидетельствуют о значительном росте в нескольких категориях, связанных с технологиями. В прошлом месяце производство оборудования для 3D-печати выросло на 85,9% в годовом исчислении, а литий-ионных аккумуляторов и промышленных роботов - на 30% и 26% соответственно.



В целом по промышленным отраслям добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в горнодобывающем секторе - на 0,7%, а в области производства и поставок электроэнергии, тепла, газа и воды - на 4,4%. Объем производства с добавленной стоимостью увеличился в 28 из 41 основной отрасли промышленности.



Тем не менее успехи в сфере высокотехнологичного производства были достигнуты на фоне слабого внутреннего спроса. Фу Линхуэй отметил, что международная обстановка остается нестабильной и неопределенной, дисбаланс между высоким предложением и слабым внутренним спросом по-прежнему носит выраженный характер, а некоторые предприятия сталкиваются с трудностями в своей хозяйственной деятельности.



"Основы для устойчивого экономического восстановления еще предстоит укрепить", - резюмировал он.



Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая в октябре 2026 года составил 49,3, что оказалось ниже отметки в 50, отделяющей рост от спада. В то время как индекс, отражающий производственные и операционные ожидания предприятий, составил 53,4, что свидетельствует об оптимизме в отношении перспектив.



За первые девять месяцев 2026 года прибыль крупных промышленных предприятий Китая выросла на 15,5% в годовом исчислении - до 6,03 трлн юаней, сохранив двузначный рост с начала года, показывает статистика.-0-