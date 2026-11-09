Прокуратура после смерти стрелявшего в Кракове продолжит расследование нападения

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смерть мужчины, устроившего стрельбу на главной площади в Кракове, не влияет на запланированные действия прокуратуры. Об этом заявил прокурор Национальной прокуратуры Польши Эрик Стаселак, пишут польские СМИ.





Смерть мужчины означает отказ от процессуальных действий, непосредственно направленных против него, в том числе предъявления ему обвинений и применения возможных мер пресечения. Но прокуратура допросит всех установленных свидетелей, а следователи продолжат собирать и анализировать информацию, в том числе касающуюся мотивов нападавшего и возможные связи с ним.





Сегодня должны начаться вскрытия тел шести жертв нападения и трех убитых родственников. Как сообщил прокурор, исследования могут продлиться два дня из-за сложного характера огнестрельных ранений. Смерть подозреваемого не меняет планов относительно проведения вскрытий. "В остальном расследование будет продолжаться, поскольку мы находимся на раннем этапе. В настоящее время расследование длится менее 24 часов, а для анализа имеется очень большой объем доказательств", - подчеркнул Стаселак.





24-летний гражданин Польши 7 ноября в камуфляже выехал на автомобиле на главную площадь в центре Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. В результате погибли шесть человек, еще 15 были ранены. При этом 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. По данным местных властей, среди погибших как минимум двое иностранцев - 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании.





Преступник получил огнестрельные ранения при задержании, был госпитализирован. Позже полиция в его квартире обнаружила тела 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры, а также семь единиц огнестрельного оружия Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье "Терроризм" УК. Утром 9 ноября обвиняемый скончался в больнице.-0-





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