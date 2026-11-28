28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная прокуратура Польши представила итоговое заключение международной группы из более чем 20 экспертов о причинах крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. Об этом пишут польские СМИ со ссылкой на информацию пресс-секретаря ведомства Пшемыслава Новака.



Эксперты пришли к выводу, что причиной катастрофы в Смоленске стала цепочка ошибок экипажа во время захода на посадку, в том числе неверная оценка фактической высоты самолета, неустойчивый заход на посадку и запоздалое решение уйти на второй круг.



Отмечается, что финальное снижение самолета началось слишком поздно, что привело к излишне быстрой потере высоты. По мнению экспертов, оптимальная скорость снижения должна составлять около 5 м/с. Между тем, на заключительном этапе полета самолет терял высоту со скоростью 7-8 м/с, а в некоторых местах даже до 9 м. Это привело к нестабильному заходу на посадку.



Наиболее важным фактором эксперты называют продолжающееся снижение самолета ниже минимальной высоты, несмотря на отсутствие условий для безопасной посадки. "Эксперты оценили, что самолет не должен был снижаться ниже 120 м, если экипаж не видел взлетно-посадочную полосу. Это связано с правилами безопасности. Однако самолет снизился ниже этой высоты и продолжил снижение", - пояснил Новак.



За 21 сек. до катастрофы было выдано критическое предупреждение "Поднимите штурвал", которое система затем повторила еще 16 раз.



По словам представителя прокуратуры, в районе крушения был густой туман, и "условия были ниже уровня, необходимого для безопасной посадки".



Отмечается также, что члены экипажа были опытными, но им не хватало необходимого опыта совместных полетов. По мнению экспертов, их взаимодействие также было слабым.



Экспертиза не выявила никаких признаков взрыва или диверсии.



10 апреля 2010 года в результате крушения самолета Ту-154М Воздушных сил Польши под Смоленском погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Польское расследование трагедии, одно из самых продолжительных в истории прокуратуры Польши, было начато в день катастрофы Военной окружной прокуратурой в Варшаве. В 2016 году дело было передано для дальнейшего расследования в Следственную группу №1 Национальной прокуратуры.-0-