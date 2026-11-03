Прокуратура Польши начала расследование нападения на судей Конституционного трибунала

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная прокуратура Польши инициировала расследование нападения на судей Конституционного трибунала Анну Корвин-Петровскую и Кристиана Маркевича, а также попытки повлиять на официальную деятельность Конституционного трибунала насилием и угрозами, сообщают польские СМИ.



Разбирательство касается инцидента, который произошел в ночь с 30 на 31 октября в помещении Конституционного трибунала в Варшаве. В это время президент Кароль Навроцкий и несколько сотрудников его канцелярии предстали перед зданием Конституционного трибунала. Произошла конфронтация с судьями инстанции, в том числе с Анной Корвин-Петровской.



"Согласно предварительным выводам, несколько человек, действуя сообща и по обоюдному согласию, с применением силы напали на судей Анну Корвин-Петровскую и Кристиана Маркевича, а затем силой оттолкнули их от входа в здание трибунала, нарушив их физическую неприкосновенность", - говорится в заявлении прокуратуры.



Политический кризис в Польше возник после решения Дональда Туска назначить судьей Конституционного трибунала бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания трибунала и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала троих человек. Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой государственного переворота.-0-