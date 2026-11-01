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Происходит определенный этап анархизации политической жизни в Польше - политик о ситуации в стране

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
01 ноября 2026, 12:06

Происходит определенный этап анархизации политической жизни в Польше - политик о ситуации в стране

Фото Рixabay
Фото Рixabay
Фото Рixabay
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Польше у здания Конституционного суда, которые многие СМИ назвали госпереворотом, не имеют к нему никакого отношения. Происходит определенный этап анархизации политической жизни. Это отметил польский политик Кшиштоф Толвиньски, комментируя события, происходящие в стране, передает корреспондент БЕЛТА.
"Эта борьба имеет место в определенной среде, в определенном окружении, и этим окружением являются сами поляки. Пассивные, которые на это дали согласие, поскольку политики не взялись из космоса, а возникли благодаря демократическим выборам. И где находятся поляки, что делают в этот момент? Обычные поляки на кладбищах, ведь сегодня День всех святых. А у здания Конституционного суда находятся партийные и специально организованные политические группы", - сказал Кшиштоф Толвиньски.  

Простые поляки, по мнению эксперта, не встают на защиту Конституционного суда, так как он не стоял на стороне Конституции и законных прав народа. "Это касается и бесплатного лечения, и системы образования, и торговли, и разрушенной промышленности, и нынешней милитаризации государства, которая происходит за счет народа", - считает Кшиштоф Толвиньски.

По словам политика, все стороны политического спора в Польше зависимы от определенных внешних лобби, реализуя интересы собственных политических кураторов. "Почему поляки между собой в парламенте не могут договориться? Потому что политические партии, которые представляют поляков в парламенте, являются суверенными. Мы отдали общественную, демократическую жизнь через различные общественные фонды, различные взаимосвязи, посольства", - подчеркнул он.

Как отмечает эксперт, польское государство сформировано вокруг основополагающей идеи своего бытия как "анти-России". "И здесь те, кто стоит перед зданием Конституционного суда, выступают с критикой и дуют в одну дуду с теми, кто сейчас правит", - рассказал Кшиштоф Толвиньски, подчеркнув, что белорусы могут видеть, как не нужно строить демократию.

"Тот тип демократии, который существует в Польше, наглядно показывает: незрелость политических элит лишает легитимности само существование любого государства. Однако эта незрелость элит рождается не только под влиянием внешних факторов, но и из-за безответственности самого общества. Поэтому берегите и уважайте ваше государство", - резюмировал политик.

Как сообщалось, поводом для беспорядков стало обращение судьи Конституционного суда Анны Корвин-Петровской, которая предупредила о возможной угрозе жизни и здоровью судей и сотрудников учреждения, а также о риске нарушения общественного порядка. Кроме того, в Главную комендатуру полиции поступило письмо генерального прокурора Польши Вальдемара Журека с просьбой обратить особое внимание на безопасность Конституционного суда в связи с проходящими возле здания протестами.

На официальной странице Конституционного суда в соцсети X заявили о якобы незаконном захвате сайта учреждения. Там подчеркнули, что Свенчковский по-прежнему является председателем суда, а Корвин-Петровская не признается судьей КС. Участников происходящего обвинили в попытке государственного переворота.

МИД Беларуси, комментируя ситуацию в стране, заявил, что споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти. -0-
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