Профсоюзы работников образования Франции анонсировали проведение очередной всеобщей забастовки 10 ноября 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы работников образования Франции, объявившие 5 ноября забастовку из-за неудовлетворительных обязательств правительства перед отраслью, призвали к проведению всеобщей забастовки 10 ноября. Об этом передает Агентство Анадолу.



Как сообщают местные СМИ, национальные профсоюзы работников образования в своем заявлении призвали провести акции протеста и забастовку по всей стране 10 ноября после того, как переговоры с правительством не принесли ожидаемых результатов.



Профсоюзы также призвали присоединиться к протестам студентов университетов и лицеев, преподавателей и сотрудников учреждений высшего образования.



5 ноября работники сферы образования Франции провели забастовку. Она затронула около трети учреждений высшего образования, а в десятках лицеев занятия были приостановлены из-за блокирования учебных заведений учащимися.



Начиная с 17 сентября французские лицеисты проводят акции протеста, требуя улучшения условий обучения, выделения дополнительных ресурсов школам и увеличения числа преподавателей.



В ходе переговоров между правительством, профсоюзами лицеев и их представителями протестная активность постепенно снижалась, однако 4 ноября акции возобновились после того, как обязательства правительства в отношении сферы образования были признаны недостаточными.



В протестах, продолжающихся более полутора месяцев при поддержке студентов университетов и профсоюзов, спорным вопросом стали действия полиции. За это время были задержаны 8 тыс. человек.-0-