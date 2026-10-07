Профсоюзы Испании анонсировали проведение 11 ноября всеобщей забастовки из-за жилищного кризиса

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы UGT (Всеобщий союз трудящихся) и CGT (Всеобщая конфедерация труда) заявили, что 11 ноября 2026 года состоится забастовка в связи с жилищным кризисом в Испании. Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.



"Мы уже согласовали дату с профсоюзом CCOO (крупнейшее профсоюзное объединение Испании. - Прим. БЕЛТА), а сегодня днем ​​завершим согласование с профсоюзами арендаторов и остальными профсоюзными организациями, которые хотят присутствовать", - заявил генеральный секретарь UGT Пепе Альварес.



Таким образом, забастовка состоится незадолго до досрочных всеобщих выборов, которые назначены на 29 ноября.



Рабочие организации откликнулись на призыв Союза арендаторов объявить 24-часовую забастовку по всей Испании, чтобы "потребовать достойной заработной платы для доступа к нормальному жилью".



В последние недели в стране проходят массовые демонстрации против спекуляций на рынке недвижимости, протестующие разбивают лагеря на площадях главных испанских городов. Поводом для новой волны протестов стало произошедшее 23 сентября резонансное выселение 87-летней пенсионерки, проживавшей в своей квартире 71 год. Участники акций по всей Испании требуют принятия эффективных мер для сдерживания жилищного кризиса. 2 октября сообщалось, что парламент не поддержал декреты правительства в сфере жилья, несмотря на проходящие в стране протесты. Ввиду отказа ряда партий поддержать декреты председатель правительства Педро Санчес назначил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября 2026 года. Премьер при этом признал, что допустил ошибки и не выполнил предвыборные обещания.-0-