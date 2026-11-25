25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники государственного и частного секторов Греции проводят 24-часовую всеобщую забастовку в знак протеста против подорожания энергоносителей и роста цен в целом. Об этом пишет новостной портал libre.gr.



Основное требование профсоюза государственного сектора Греции (ADEDY) - существенное повышение заработной платы. Он также призывает власти принять немедленные меры по борьбе с ростом цен для защиты доходов трудящихся.



Акции запланированы в более чем 60 городах по всей стране. В Афинах крупный митинг состоится днем на центральной площади Клафтмонос. Участие в нем примут в том числе работники сферы здравоохранения, городского транспорта, преподаватели университетов и средних школ, а также студенты.



Требования профсоюзов включают в том числе решение проблемы нехватки учителей, повышение надбавки за работу в опасных и вредных для здоровья условиях и укрепление национальной системы здравоохранения.



В акциях примут участие работники метрополитена, в связи с чем общественный транспорт в Афинах будет работать по сокращенному графику. К забастовке присоединятся также профсоюзы моряков, в результате чего большинство запланированных рейсов не состоится. Ожидаются также проблемы с авиаперевозками из-за участия в забастовке сотрудников телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги по информированию о рейсах.-0-