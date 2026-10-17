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Профсоюз заявил об участии свыше 500 тыс. человек в протестах во Франции 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
17 октября 2026, 20:56

Профсоюз заявил об участии свыше 500 тыс. человек в протестах во Франции 

Фото EPA
Фото EPA
Фото EPA
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявили, что более 500 тыс. демонстрантов приняли участие в сегодняшних акциях протеста во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

День мобилизации во Франции был объявлен, чтобы противостоять высокой стоимости жизни в стране. Акции протеста проходят в Париже и других крупных французских городах. В них принимают участие сторонники движения "желтые жилеты", фермеры, студенты, школьники, климатические активисты и другие группы населения.

"В условиях роста цен на топливо и энергоносители, а также рецессионного бюджета, если мы не мобилизуемся, правительство не сдвинется с места", - заявил французский политик Фабьен Руссель.

В ряде городов произошли столкновения протестующих с полицией и беспорядки, в том числе в Париже, Марселе, Лионе, Лилле. 

В Марселе протестующие ненадолго ворвались в здание городской мэрии. Местные власти осудили эти действия как неприемлемые. Здание мэрии города Бордо также подверглось нападению во время протестов. Демонстранты пытались проникнуть в здание мэрии Бордо и запускали фейерверки. Кроме того, протестующие ворвались в здание мэрии Лилля во время демонстрации.

В Лионе здание туристического офиса на площади Белькур было разграблено и подожжено протестующими. Мэр Лиона Грегори Дусе осудил пожар в данном офисе. "Для нас это душераздирающее событие, потому что это очень знаковое, хорошо известное историческое здание, поэтому тот факт, что вандалы выбрали его своей мишенью и подожгли, - это настоящая трагедия", - сказал он.

В Париже, где шествие должно было начаться на площади Республики, правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водометы. В столице Франции были задержаны 195 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. "Задержания происходят во всех районах Парижа. В основном задержания происходят за участие в группе с целью совершения насилия или причинения ущерба, ношение оружия, хранение взрывчатых веществ, сокрытие лица, применение насилия", - сообщили в парижской прокуратуре.

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар осудил акты вандализма: "Я решительно осуждаю ущерб, нанесенный улицам Парижа. Эти акты разрушения отвлекают внимание от требований старшеклассников и наносят ущерб имиджу их движения. Демонстрация в защиту своих идей - это право, вандализм - это не решение проблем".

Как сообщил телеканалу BFMTV источник в полиции, во время марша в городе Сент-Этьен один из протестующих получил серьезные травмы, ему оторвало руку.-0- 
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