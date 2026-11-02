Профсоюз IG Metall намерен провести забастовки более чем на 2 тыс. предприятий Германии

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз IG Metall планирует провести предупредительные забастовки более чем на 2 тыс. немецких предприятий металлургической и электротехнической отраслей, сообщает портал T-Online.



Тысячи сотрудников по всей Германии призываются к проведению забастовок на этой неделе, которые затрагивают ключевые отрасли, такие как автомобилестроение и машиностроение, электроника и металлургия.



Спор между профсоюзом и работодателями касается условий труда и заработной платы примерно 3,7 млн работников. Два раунда переговоров пока не привели к соглашению. Профсоюз продолжает требовать повышения заработной платы на 5% в течение 12 месяцев, а также гарантий сохранения рабочего места, в то время как работодатели настаивают на единовременной выплате в следующем году и повышении заработной платы на 1,3% летом 2028 года.-0-