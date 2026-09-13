Природные запасы пресной воды в Германии стремительно истощаются, дефицит достиг 25 млрд тонн





В издании приводят информацию Немецкого центра геонаук имени Гельмгольца (GFZ). Дефицит рассчитывается от целевого базового показателя - климатической нормы (среднего уровня водного баланса страны за 2002-2020 годы). В настоящее время общая масса влаги в ФРГ упала на 25 млрд т ниже этого ориентира. По оценке специалистов, такие потери составляют более половины объема Боденского озера или 10 млн олимпийских плавательных бассейнов.





Как указали в Bild, в приведенных данных еще не были учтены последствия летней жары 2026 года. В основе исследования - данные спутниковой миссии GRACE Follow-On, которую GFZ реализует совместно с NASA и Германским аэрокосмическим центром (DLR). Два спутника измеряют общую массу воды, находящейся как на поверхности Земли, так и глубоко под ней. Речь идет не только о питьевой воде, но и обо всей экосистеме в целом.





Как отметила руководитель секции глобального геомониторинга GFZ профессор Аннетт Айкер, с 2015 года в Германии наблюдаются все более засушливые условия, чем за предшествующие 15 лет. В 2024 году ситуация ненадолго улучшилась благодаря обильным дождям, однако затем запасы вновь резко сократились. Особенно сильно ученых беспокоят грунтовые воды. По словам профессора GFZ Андреаса Гюнтнера, именно их истощение отвечает за большую часть долгосрочных потерь влаги.





Летом 2025 года запасы воды сократились сильнее, чем в любое другое лето за всю историю спутниковых наблюдений. К примеру, в июне 2026 года они находились на таком же низком уровне. У ученых есть опасения, что водные ресурсы не успеют восстановиться до конца года. Этого, по мнению специалистов, не достигнуть, даже если количество осадков превысит норму. Одна из главных причин - повышенная температура, из-за которой вода быстрее испаряется из почвы и водоемов, а растения активнее отдают влагу в атмосферу.





Масштабы удара по экосистеме от летнего зноя 2026 года пока не ясны, так как доступные спутниковые данные охватывают период только по июнь. Новые сведения ожидаются осенью, указывает Bild.





Ученые отметили, что с 2015 года количество засушливых июней стремительно растет. Особенно крупные потери регулярно фиксируются в южной и восточной частях страны.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природные запасы пресной воды в Германии стремительно истощаются. В июне 2026 года общий дефицит всей влаги в стране (включая подземные источники, почву, реки и озера) достиг 25 млрд т, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.