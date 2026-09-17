Принятие США закона об "адских санкциях" против РФ усложнит поиск мирного урегулирования в Украине - Песков





"Это относится к недружественным действиям", - сказал Песков.





По его словам, обсуждаемые санкции в случае их введения в действие лишь усложнят поиск мирного урегулирования в Украине. "Конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования в Украине", - прокомментировал происходящее представитель Кремля.





Песков также сказал, что Кремль наблюдает за развитием ситуации.





Ранее Палата представителей США одобрила проект закона о санкциях против России. Документ поддержали 262 члена Палаты представителей, которая контролируется республиканцами, а против высказались 159 законодателей. Итоговая версия законопроекта направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Автором документа был ныне покойный американский сенатор Линдси Грэм. Законопроект предусматривает в том числе вторичные санкции против торговых партнеров России. Согласно документу, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Также в документе предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение Палатой представителей Конгресса США закона об ограничениях против нефтегазового экспорта России, который в прессе охарактеризовали как "адские санкции", - это недружественная акция. Об этом сообщает ТАСС.