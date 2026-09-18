При взрыве на военном полигоне в Швеции пострадали семь человек

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек пострадали в результате инцидента 17 сентября на военном полигоне на юго-западе Швеции. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на шведский телеканал SVT.



Инцидент произошел вскоре после 16.00 по местному времени на военном полигоне Вооруженных сил Швеции недалеко от города Карлсборг. Согласно предварительной информации, на полигоне произошел взрыв.



Все семеро пострадавших были сотрудниками шведских вооруженных сил, сообщил представитель Вооруженных сил Швеции Микаэль Агрен.



Пострадавшие были доставлены в больницу, четверо из них находятся в отделении интенсивной терапии. Шведское информационное агентство TT сообщило, что все семеро - мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.



Власти Швеции сообщили, что после инцидента активировали план по реагированию на кризисные ситуации, но не раскрыли дополнительных подробностей. Полиция заявила, что рассматривает инцидент как производственный несчастный случай и работает на месте происшествия совместно со спасательными службами, медицинским персоналом и военными.-0-