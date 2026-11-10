При стрельбе в Кракове могли погибнуть несколько десятков человек - полиция

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы 7 ноября на главной площади Кракова могли погибнуть несколько десятков, если бы преступник использовал весь свой арсенал. Об этом заявил начальник главного управления полиции Польши генерал Марек Боронь.





"Десятки людей могли погибнуть, потому что арсенал нападавшего позволил бы ему продолжать убивать. Он произвел несколько десятков выстрелов, и если бы продолжил движение, жертв было бы гораздо больше. С чем мы столкнулись, мы никогда не сталкивались", - заявил Боронь.





По данным генерала, в погоню за преступником было направлено 30 экипажей полиции. Во всей операции по обеспечению безопасности города было задействовано более 1100 сотрудников полиции.





7 ноября 24-летний гражданин Польши в камуфляже выехал на автомобиле на главную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще 15 получили ранения, в том числе двое полицейских. По данным местных властей, среди погибших как минимум двое иностранцев - 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании.





Подозреваемый был ранен при задержании и скончался в больнице утром 9 ноября. В квартире преступника полиция обнаружила тела его родителей и сестры. Произошедшее расследуется как теракт.-0-





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