При столкновении вертолетов в США погибли три человека

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при столкновении в воздухе двух вертолетов в штате Орегон в США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы офиса шерифа округа Ямхилл.



На борту вертолета Robinson R22 находились пилот-инструктор из штата Техас и его ученик из Великобритании, а на борту Airbus - 38-летний местный житель. Все погибли.



Сведений о причинах инцидента пока не приводится. -0-