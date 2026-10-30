30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при столкновении в воздухе двух вертолетов в штате Орегон в США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы офиса шерифа округа Ямхилл.
На борту вертолета Robinson R22 находились пилот-инструктор из штата Техас и его ученик из Великобритании, а на борту Airbus - 38-летний местный житель. Все погибли.
Сведений о причинах инцидента пока не приводится. -0-
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30 октября 2026, 07:43
При столкновении вертолетов в США погибли три человека
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