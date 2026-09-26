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При пожаре на судне у берегов Камчатки пострадали семь человек

Опубликовано:

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В мире
26 сентября 2026, 00:52

При пожаре на судне у берегов Камчатки пострадали семь человек

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены экипажа с тяжелыми травмами есть в числе пострадавших после пожара на судне "Триумф", которое ночью загорелось у берегов Камчатки. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

"На момент происшествия на корабле находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. Из них 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Среди спасенных - семь пострадавших. Судьба еще четырех моряков остается неизвестной: их местонахождение пока не установлено", - рассказали в ведомстве.

Четверых пострадавших доставили в больницу, еще троих привезут позже. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести.-0-
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