При пожаре на предприятии по производству пиротехники в России погибли 14 человек





"По состоянию на 22:00 в результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 14 погибли, одна женщина госпитализирована. Пожар полностью потушен", - сказал собеседник агентства.





Согласно открытым данным, поврежденные дома - кирпичные двухэтажные с одним или двумя подъездами.





Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов на месте происшествия.





28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка МЧС выявляла проблемы с электропроводкой на производстве пиротехники в Ярославской области, где произошел крупный пожар и погибли 14 человек, один пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.С семьями погибших работают психологи, открыт кабинет неотложной помощи.Пожар на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск под Ярославлем повредил девять жилых многоквартирных домов, находящихся поблизости, сообщили ТАСС в оперативных службах."В результате ЧП повреждения получили девять жилых многоквартирных домов, стоящих поблизости от предприятия. В основном это нарушение остекления, у одного дома повреждена кровля", - сказал собеседник агентства.Последняя проверка производства проводилась ГУ МЧС РФ по Ярославской области 26 ноября 2024 года. Инспектор объявила фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции.Производство относится к категории значительного риска. Согласно законодательству, МЧС может его проверять не чаще чем раз в три года.Фирма, которой принадлежит производство, зарегистрирована в Минеральных Водах. В открытых источниках она значится как микропредприятие с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основным видом деятельности является оптовая торговля промышленными химикатами.-0-