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При пожаре на предприятии по производству пиротехники в России погибли 14 человек

Опубликовано:

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В мире
28 сентября 2026, 22:40

При пожаре на предприятии по производству пиротехники в России погибли 14 человек

Скриншот видео МЧС России
Скриншот видео МЧС России
Скриншот видео МЧС России
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка МЧС выявляла проблемы с электропроводкой на производстве пиротехники в Ярославской области, где произошел крупный пожар и погибли 14 человек, один пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

С семьями погибших работают психологи, открыт кабинет неотложной помощи. 

"По состоянию на 22:00 в результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 14 погибли, одна женщина госпитализирована. Пожар полностью потушен", - сказал собеседник агентства.

Пожар на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск под Ярославлем повредил девять жилых многоквартирных домов, находящихся поблизости, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В результате ЧП повреждения получили девять жилых многоквартирных домов, стоящих поблизости от предприятия. В основном это нарушение остекления, у одного дома повреждена кровля", - сказал собеседник агентства.

Согласно открытым данным, поврежденные дома - кирпичные двухэтажные с одним или двумя подъездами.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов на месте происшествия.

Последняя проверка производства проводилась ГУ МЧС РФ по Ярославской области 26 ноября 2024 года. Инспектор объявила фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции.

Производство относится к категории значительного риска. Согласно законодательству, МЧС может его проверять не чаще чем раз в три года.

Фирма, которой принадлежит производство, зарегистрирована в Минеральных Водах. В открытых источниках она значится как микропредприятие с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основным видом деятельности является оптовая торговля промышленными химикатами.-0-
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