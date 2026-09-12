При пожаре на пароме у берегов Филиппин погибли 76 человек

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших во время пожара на пароме MV June Aster у берегов Филиппин выросло до 76. Об этом пишет издание Palawan News со ссылкой на филиппинскую береговую охрану.



"Подтвержденное число погибших в результате пожара на судне MV June Aster возросло с 35 до 76 после обнаружения еще 41 жертвы на борту в Короне (провинция Палаван)", - сообщила береговая охрана Филиппин.



Ранее сообщалось о 35 погибших.



Как заявила представитель береговой охраны коммодор Ноэми Кайабьяб, останки будут перевезены на борт научно-исследовательского судна BRP Cape Engano 13 сентября.



Согласно информации властей, 43 человека выжили при пожаре, еще 13 числятся пропавшими без вести. Двое пассажиров из списка сообщили, что не поднимались на борт. Данные основаны на судовом билетном листе, в котором указаны 134 человека. Власти заявили, что цифры могут измениться по мере продолжения поисково-спасательных работ и идентификации.



Береговая охрана Филиппин и другие государственные учреждения продолжают поисково-спасательные работы и идентификацию жертв.



Пожар на пассажирском пароме MV June Aster вспыхнул у берегов филиппинской провинции Палаван 9 сентября. Причины его возникновения уточняются. Согласно спискам, всего на борту находились 117 пассажиров и 17 членов экипажа.-0-