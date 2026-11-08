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При нападении боевиков в Эфиопии погибли более 50 человек 

Опубликовано:

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В мире
08 ноября 2026, 17:24

При нападении боевиков в Эфиопии погибли более 50 человек 

Фото из архива Reuters
Фото из архива Reuters
Фото из архива Reuters
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на населенный пункт Далети на западе Эфиопии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Borkena.

По данным правоохранительных органов, которые приводит Borkena, среди погибших 21 мирный житель, 18 сотрудников региональных сил правопорядка и 13 бойцов местного ополчения. Нападение произошло в округе Бильдиглу, расположенном в зоне Асоса на границе с регионом Оромия. Как сообщил комиссар полиции Бенишангуль-Гумуза Идрис Мохаммед, вооруженные люди атаковали населенный пункт около 5.00 по местному времени, застав силы безопасности врасплох.

Руководитель полиции возложил ответственность за нападение на боевиков группировки "Армия освобождения Оромо" (OLA), которую власти Эфиопии считают террористической организацией. По его словам, нападавшие скрылись сразу после атаки. На место происшествия были направлены подразделения федеральной армии и региональных сил безопасности, которым удалось восстановить контроль над ситуацией.

Нападение вынудило часть местных жителей покинуть свои дома. Как утверждают власти региона, после стабилизации обстановки они смогли вернуться. Представители OLA пока не прокомментировали обвинения в причастности к нападению.-0- 
Теги
происшествия Эфиопия
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