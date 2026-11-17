17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области России погибли 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.





Воздушное судно выполняло плановый полет. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, все они погибли. Самолет упал в безлюдном районе.





Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность.





Для установления всех обстоятельств случившегося на месте работает комиссия ВКС России.





Ранее сообщалось, что на месте развернут оперативный штаб для работы правоохранительных органов, спасательных служб Кузбасса, медицины катастроф.-0-