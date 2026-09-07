В Майами погибли пять человек из-за инцидента с грузовым Boeing 767

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли, еще несколько получили травмы и были госпитализированы после того, как грузовой самолет Boeing 767, который приступал к выполнению рейса для компании Amazon Prime Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами (штат Флорида). Управление гражданской авиации США (FAA) расследует этот инцидент, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Шон Даффи.





"Мы знаем, что пять человек потеряли свои жизни и пять других пострадали", - сказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава на пресс-конференции о случившемся."FAA отправил инспекторов для расследования", - сообщил Даффи в соцсети Х. По его словам, в аэропорту Майами, где грузовой Вoeing компании Amazon выехал за пределы ВПП, объявлен запрет на вылеты.Министр предупредил, что путешественники могут столкнуться с длительными задержками.Очевидцы ранее сообщали о сильном задымлении самолета, выехавшего из полосы.-0-