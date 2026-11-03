При авиакатастрофе во Флориде погибла семья мультимиллионера

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В авиакатастрофе бизнес-джета в округе Палм-Бич (штат Флорида, США) погибла семья мультимиллионера Адама Робинсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

По данным издания, на борту, кроме двух пилотов, находились сам бизнесмен, его жена и двое детей в возрасте четырех и двух лет, их няня, а также друзья семьи. Всего в самолете было девять человек, никто не выжил. Одним из пилотов была 20-летняя девушка, получившая лицензию пилота три года назад.





Как сообщалось, 1 ноября бизнес-джет Learjet 60 разбился в районе города Гринэйкрс в округе Палм-Бич. При крушении самолет задел дерево и повредил линии электропередачи. Причина аварии пока не известна, однако следователи выяснили, что судно попало в сильную турбулентность и начало разрушаться еще до столкновения с землей.-0-