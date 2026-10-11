При атаке на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек,более 300 пострадали

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 12 человек погибли в результате атаки на аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии, пишет ТАСС, ссылаясь на газету The New York Times (NYT).Сообщается, что еще более 300 человек пострадали. Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о звуке сильного взрыва в районе аэропорта. По данным Agence France-Presse, на его территории проводилась эвакуация пассажиров и персонала. Источник в авиадиспетчерских службах сообщил ТАСС, что международный аэропорт Эр-Рияда будет закрыт, ориентировочно, до конца суток воскресенья, 11 октября.-0-