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11 октября 2026, 00:51
При атаке на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек,более 300 пострадали
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 12 человек погибли в результате атаки на аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии, пишет ТАСС, ссылаясь на газету The New York Times (NYT).
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