12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате новой атаки днем 11 октября на международный аэропорт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление гражданской авиации королевства.
"В результате атаки погиб проживавший в стране гражданин Пакистана, еще 11 человек получили ранения. Пострадавших немедленно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь", - уточняется в заявлении.
Нападение на объект также привело к материальному ущербу, объем которого оценивается.
10 октября аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде также подвергся атаке, в результате которой погибли 12 человек, более 300 получили ранения.-0-
В мире
12 октября 2026, 07:37
При атаке на аэропорт Эр-Рияда один человек погиб, 11 получили ранения
Скриншот видео
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