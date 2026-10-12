При атаке на аэропорт Эр-Рияда один человек погиб, 11 получили ранения

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате новой атаки днем 11 октября на международный аэропорт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление гражданской авиации королевства.



"В результате атаки погиб проживавший в стране гражданин Пакистана, еще 11 человек получили ранения. Пострадавших немедленно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь", - уточняется в заявлении.



Нападение на объект также привело к материальному ущербу, объем которого оценивается.



10 октября аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде также подвергся атаке, в результате которой погибли 12 человек, более 300 получили ранения.-0-