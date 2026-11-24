24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высотное здание в финансовом районе Эр-Рияда подверглось атаке хуситов из движения "Ансар Аллах", в результате чего пострадали 11 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.
Среди пострадавших двое граждан Саудовской Аравии, двое - Индии, трое - Непала и четверо - Египта. Саудовские власти назвали произошедшее "террористическим актом".
На месте работают экстренные службы.-0-
В мире
24 ноября 2026, 20:52
При атаке хуситов на высотку в Эр-Рияде 11 человек получили ранения
Фото из архива АР
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