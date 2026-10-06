Президент Зимбабве объявил в стране состояние стихийного бедствия

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране состояние стихийного бедствия в связи с серией пронесшихся на юге страны сильных бурь, которые вызвали значительные разрушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ZBC.



Эпицентром стихийного бедствия стал город Масвинго - административный центр одноименной провинции. Там сильным ветром, ливнями и крупным градом разрушено множество жилых домов и прочих построек, в том числе школ и больниц.



Министр местного самоуправления и общественных работ Зимбабве Дэниел Гарве заявил: "Судя по предварительным данным, пострадали 90% из обследованных 17 тыс. домов". Прекращены занятия в Университете Великого Зимбабве, Политехническом институте Масвинго, Педагогическом колледже Масвинго, нарушена деловая жизнь в городе.



Власти оказывают необходимую помощь пострадавшим.-0-