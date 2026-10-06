6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране состояние стихийного бедствия в связи с серией пронесшихся на юге страны сильных бурь, которые вызвали значительные разрушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ZBC.
Эпицентром стихийного бедствия стал город Масвинго - административный центр одноименной провинции. Там сильным ветром, ливнями и крупным градом разрушено множество жилых домов и прочих построек, в том числе школ и больниц.
Министр местного самоуправления и общественных работ Зимбабве Дэниел Гарве заявил: "Судя по предварительным данным, пострадали 90% из обследованных 17 тыс. домов". Прекращены занятия в Университете Великого Зимбабве, Политехническом институте Масвинго, Педагогическом колледже Масвинго, нарушена деловая жизнь в городе.
Власти оказывают необходимую помощь пострадавшим.-0-
В мире
06 октября 2026, 22:58
Президент Зимбабве объявил в стране состояние стихийного бедствия
Фото zbcnews.co.zw
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