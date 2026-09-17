Президент Румынии выдвинул на пост премьера национал-либерала Мурешана

"У нас нет явного большинства, и в этих условиях я решил предложить на пост премьер-министра человека, который собрал больше всего голосов сегодня на консультациях, - сказал он по итогам встреч с политическими партиями. - И этот человек - Зигфрид Мурешан".
Теперь Мурешану предстоит сформировать правительство и представить его программу парламенту. На это отводится 10 дней. Если новое правительство и программа при голосовании в парламенте не получат поддержки большинства парламентариев, вся процедура повторяется. После двух неудачных попыток президент может распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Политический кризис начался в Румынии после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия (СДП) приняла решение отказать в политической поддержке премьеру Илие Боложану (НЛП) и отозвать своих министров из кабинета. В результате правительству был вынесен вотум недоверия. Попытки образовать новое провалились, и страной с тех пор продолжает управлять временный кабинет с ограниченными полномочиями.-0-