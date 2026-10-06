Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра Луку Никулеску

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Румынии Никушор Дан сообщил по итогам консультаций с лидерами парламентских политических партий, что выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру госсекретаря МИД Луки Никулеску. Об этом сообщает ТАСС.



"У меня есть гарантия, что правительство во главе с Лукой Никулеску сохранит прозападную ориентацию Румынии, а также будет уважать финансовые цели, все обязательства, которые взяла на себя Румыния", - сказал он в заявлении, которое транслировалось онлайн на сайте президентской администрации.-0-