6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Румынии Никушор Дан сообщил по итогам консультаций с лидерами парламентских политических партий, что выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру госсекретаря МИД Луки Никулеску. Об этом сообщает ТАСС.
"У меня есть гарантия, что правительство во главе с Лукой Никулеску сохранит прозападную ориентацию Румынии, а также будет уважать финансовые цели, все обязательства, которые взяла на себя Румыния", - сказал он в заявлении, которое транслировалось онлайн на сайте президентской администрации.-0-
В мире
06 октября 2026, 00:46
Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра Луку Никулеску
Фото presidency.ro
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