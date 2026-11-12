12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Румынии Никушор Дан предложил финансировать размещение американских военных в стране за счет государственного бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
По его словам, эта мера призвана сохранить военное присутствие США в Европе. Дан сообщил, что уже предложил американской стороне "определенные цифры по численности войск и по распределению расходов".
По данным офиса президента Румынии, сейчас в стране находятся 1172 американских военнослужащих.
Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби выступил за более ограниченное и целенаправленное присутствие американских войск в Европе.-0-
В мире
12 ноября 2026, 09:54
Президент Румынии предложил оплачивать размещение войск США за счет бюджета
Фото Unsplash
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