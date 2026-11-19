Российский лидер указал, что не видит непреодолимых препятствий для достижения договоренностей по Украине. Он также отметил, что Киев не хочет мира, так как тогда придется идти на выборы, по итогу которых нынешнее руководство не сможет сохранить власть.
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Путин подчеркнул, что Россия не начинала войну в Украине, а пытается ее закончить. Он отметил, что Россию "надули" с обещаниями не расширять НАТО. По его словам, Россия признает, что Украина имеет право на безопасность, так же как и Россия.
Президент РФ заявил, что трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая удалась прежде всего благодаря Си Цзиньпину, организовавшему свободную дискуссию. Кроме того, он добавил, что президент США Дональд Трамп еще раз позвал его на саммит G20.-0-