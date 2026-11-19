Путин подчеркнул, что Россия не начинала войну в Украине, а пытается ее закончить. Он отметил, что Россию "надули" с обещаниями не расширять НАТО. По его словам, Россия признает, что Украина имеет право на безопасность, так же как и Россия.





Президент РФ заявил, что трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая удалась прежде всего благодаря Си Цзиньпину, организовавшему свободную дискуссию. Кроме того, он добавил, что президент США Дональд Трамп еще раз позвал его на саммит G20.-0-

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев и Европа пока не соглашаются на компромиссы по украинскому урегулированию, но, может, придут к этому. Как сообщает ТАСС, такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита АТЭС и трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Китая.По словам Путина, США предложили компромиссы по Украине, РФ согласилась на них в Анкоридже, но вопрос в желании Киева и Европы с ними согласиться. Если Киев и его спонсоры осознают реалии, то "компромиссы состоятся", считает он.Российский лидер указал, что не видит непреодолимых препятствий для достижения договоренностей по Украине. Он также отметил, что Киев не хочет мира, так как тогда придется идти на выборы, по итогу которых нынешнее руководство не сможет сохранить власть.