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Президент Польши заявил о силовом захвате Конституционного суда

Опубликовано:

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В мире
31 октября 2026, 10:58

Президент Польши заявил о силовом захвате Конституционного суда

Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о силовом захвате Конституционного суда в Варшаве, сообщает ТАСС.
Кароль Навроцкий сказал, что прошлой ночью в столице произошел силовой захват Конституционного суда. "В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша и насильственно захвачен конституционный государственный орган", - приводит его слова местный интернет-портал Business Insider.

Заявление президента зачитал глава его кабинета Павел Шефернакер.

Ранее Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий по конфликту вокруг Конституционного суда.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек в эфире телеканала TVN24 заявил, что ситуация вокруг Конституционного суда стабилизируется. "Прокуратура и полиция в некотором роде сдали экзамен, поскольку не допустили эскалации. Люди, которые фактически напали на здание Конституционного суда, были выведены оттуда или вышли сами. С этой точки зрения можно сказать, что ситуация стабилизируется", - сказал он.

Журек также отметил, что решения судей для него убедительны. По его словам, необходимо было правовыми методами добиться того, чтобы легально избранные судьи смогли приступить к работе. "Я очень хотел бы, чтобы состоялось общее собрание, оно должно решить вопросы бюджета, а также, возможно, вопросы иммунитета", - добавил министр.

В Польше возникло напряжение из-за решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Мачея Берека. В результате у здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на 31 октября ситуация обострилась. К охране территории здания были привлечены дополнительные силы. Протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, между толпой и сотрудниками полиции произошли столкновения.

Навроцкий прервал свой полет в Сенегал и развернул самолет на Варшаву вечером 30 октября в связи с отстранением от обязанностей и.о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. По возвращении в столицу польский лидер встретился с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским. После этого в районе полуночи по местному времени (2.00 по минскому времени) Навроцкий прибыл к Конституционному суду и прошел в здание. Этому сопутствовала стычка со стоявшими у входа в здание судьями, которые пытались не пустить главу государства, инцидент был запечатлен на видео и опубликован судьей Мачеем Береком. Стычка также произошла между полицией и сотрудниками службы президентской охраны.-0-
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