Президент Парагвая Пенья подал в отставку

В обращении, записанном на видео, Пенья заявил, что принял решение, учитывая необходимость сохранить стабильность в стране, общественный мир и демократические институты.
5 ноября в Парагвае прошли протесты из-за кризиса Ueno Bank. Демонстранты требовали вернуть замороженные сбережения, привлечь виновных к ответственности, а также отправить в отставку президента Сантьяго Пенью и вице-президента Педро Альяну. В столице Асунсьоне полиция применила против участников акций перцовый газ, резиновые пули и водометы.
Ранее Центробанк Парагвая объявил процедуру банкротства Ueno Bank и взял его под внешнее управление, в результате чего средства вкладчиков оказались заморожены. Ueno Bank заявляет, что у него около 3 млн клиентов - примерно 60% взрослого населения страны. Кроме того, он управляет государственными средствами на сумму от $800 млн до $850 млн.-0-