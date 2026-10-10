Президент Палестины назначил дату всеобщих выборов





Новый указ призывает палестинцев в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых выборах для одновременного избрания президента Палестины и членов Палестинского законодательного совета в соответствии с законом.





Как сообщает ТАСС, 8 октября палестинские фракции, участвовавшие в совещании в столице Египта, пришли к договоренностям о необходимости отложить на год намеченные на конец ноября выборы в Палестинский законодательный совет. По информации телеканала Sada el-Balad, в тот же день Израиль запретил сотрудникам Центризбиркома Палестины въезд в сектор Газа для подготовки к проведению парламентских выборов, что стало одной из причин, по которой было решено отложить голосование.-0-

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении одновременно президентских и парламентских выборов 11 сентября 2027 года. Таким образом отменяется его предыдущее распоряжение о назначении парламентских выборов на 28 ноября 2026 года, сообщает агентство WAFA.