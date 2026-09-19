Президент Латвии заявил, что Европа не успевает за развитием беспилотных технологий

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа не успевает за стремительным развитием технологий в сфере беспилотной авиации и отстает в вопросах адаптации к современным военным действиям. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете The Guardian.



По словам латвийского президента, в европейских системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также в средствах защиты от БПЛА существуют серьезные проблемы.



The Guardian отмечает, что Украина и европейские союзники сталкиваются с задержкой поставок ракет Patriot и других средств ПВО, поскольку США израсходовали почти две трети своих запасов в ходе военной операции в Иране и на их пополнение может уйти как минимум пять лет.-0-