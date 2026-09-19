19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа не успевает за стремительным развитием технологий в сфере беспилотной авиации и отстает в вопросах адаптации к современным военным действиям. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете The Guardian.
По словам латвийского президента, в европейских системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также в средствах защиты от БПЛА существуют серьезные проблемы.
The Guardian отмечает, что Украина и европейские союзники сталкиваются с задержкой поставок ракет Patriot и других средств ПВО, поскольку США израсходовали почти две трети своих запасов в ходе военной операции в Иране и на их пополнение может уйти как минимум пять лет.-0-
В мире
19 сентября 2026, 19:04
Президент Латвии заявил, что Европа не успевает за развитием беспилотных технологий
Эдгарс Ринкевичс. Фото AP Photo
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Эйсмонт: за три десятилетия мы узнали тысячи имен настоящих героев нашего времени - сельчан, которые кормят страну
"Вы своими руками создаете главный продукт для белорусов - хлеб". Каранкевич - аграриям Минской области
Архитектор новой устойчивости. Как Китай в "эпоху сжатия" превращает санкции в катализатор и выходит в лидеры
Оформляют тысячи машин, "читают" мысли контрабандистов, внедряют умную логистику: будни Брестской таможни 24/7
С нами интереснее