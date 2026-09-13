Президент ЮАР предупредил об опасности использования ИИ и призвал выработать меры защиты





"Мы не должны допускать существования экосистемы ИИ, которая полностью вышла бы из-под контроля, поскольку ИИ может порождать целый ряд опасностей, связанных с кибербезопасностью, биологическим оружием и другими подобными угрозами", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Индии.

Президент ЮАР отметил, что ИИ открывает широкие возможности для развития экономики и улучшения жизни общества. Вместе с тем, по его словам, необходимо учитывать опасения самих разработчиков, предупреждающих о рисках бесконтрольного развития этой технологии. Президент ЮАР отметил, что ИИ открывает широкие возможности для развития экономики и улучшения жизни общества. Вместе с тем, по его словам, необходимо учитывать опасения самих разработчиков, предупреждающих о рисках бесконтрольного развития этой технологии.





"Нам нужны защитные меры в сфере искусственного интеллекта, а наши правительства должны разобраться в том, что такое ИИ. Они должны включиться в эту работу", - подчеркнул Рамафоса. Он добавил, что Южная Африка предложила странам БРИКС поднять этот вопрос и на международном уровне.

12 и 13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII Саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития". Беларусь принимает участие в саммите как государство - партнер БРИКС. По поручению Президента Александра Лукашенко нашу страну на саммите 12 и 13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII Саммит БРИКС. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития". Беларусь принимает участие в саммите как государство - партнер БРИКС. По поручению Президента Александра Лукашенко нашу страну на саммите представляет министр иностранных дел Максим Рыженков. В первый день государства - члены БРИКС приняли Делийскую декларацию XVIII Саммита объединения. В документе высказаны скоординированные позиции государств относительно геополитической обстановки, актуальных угроз, направлений дальнейшего сотрудничества, некоторых конфликтов.-0-





Фото Андрея Синявского