Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту сформировать правительство 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства по итогам состоявшихся 27 октября парламентских выборов. Об этом сообщает израильский портал Kan.



Айзенкот в свою очередь заявил, что надеется завершить процесс формирования правительства как можно скорее. "Нам всем придется идти на компромиссы", - указал он.



Теперь оппозиционер должен достичь соглашений с другими фракциями и сформировать новое правительство в течение 28 дней. По истечении установленного срока президент может дать на формирование кабмина дополнительно еще две недели или передать мандат другому депутату.



Решение поручить формирование нового правительства Айзенкоту было принято Герцогом накануне по итогам его консультаций с делегациями от всех партий, вошедших в новый созыв Кнессета.



Парламентские выборы в Израиле состоялись 27 октября. Согласно их итогам, партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заняла первое место, а "Яшар" Айзенкота финишировала второй. Однако ни один из блоков не набрал необходимого для автоматического формирования кабинета большинства (61 мандат из 120). "Ликуд" и союзники имеют 53 мандата, у оппозиционных партий в общей сложности 48, еще 19 получили арабские партии, которые на консультациях с Герцогом поддержали кандидатуру Айзенкота.-0-