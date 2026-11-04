Президент Израиля начал консультации по определению кандидата в премьеры





Сначала президент решил встретиться с представителями политических объединений, получивших наименьшее количество мест в парламенте. 5 ноября он продолжит консультации с представителями прошедших в Кнессет партий. Последними примет эмиссаров получившей наибольшее количество парламентских кресел партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху.





Ранее 4 ноября Герцог принял от председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ноама Сольберга окончательные официальные результаты состоявшихся 27 октября выборов в парламент. Консультации с лидерами прошедших в законодательный орган партий для определения имени депутата, которому будет поручено формирование правительства, могут занять несколько дней. После их завершения получившему наибольшее количество рекомендаций претенденту на пост главы Кабмина будет предоставлено 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели. В случае неудачи президент передаст это право другому депутату, которому на решение задачи будет отведено две недели без возможности продления.





По итогам прошедших парламентских выборов ни одна политическая сила не получила решающего преимущества. Первое место заняла правая партия "Ликуд" во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, получив 27 мандатов. Вторую строчку - ведущая оппозиционная партия "Яшар", ей досталось 21 место. В общей сложности блок партии "Ликуд" и союзных ей ультраправых и религиозных сил, образующих нынешнюю правящую коалицию, получит 53 кресла, а объединенная оппозиция возьмет под контроль 48 депутатских мандатов. Еще 19 мест получают арабские партии, но с ними пока не готовы вступать в коалицию ни "Ликуд", ни оппозиция.





Для формирования новой правящей коалиции необходимо большинство в 61 мандат. На данный момент ни одна политическая сила не приближается к этой отметке. Если никто из претендентов на пост премьера так и не сможет сформировать устойчивую коалицию, то через 90 дней будут назначены перевыборы. Нетаньяху продолжит возглавлять правительство Израиля до момента присяги нового Кабмина.-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Израиля Ицхак Герцог начал в своей резиденции в Иерусалиме консультации с представителями избранных в Кнессет (парламент) 26-го созыва партий по определению имени депутата, которому будет поручено формирование правительства по итогам состоявшихся 27 октября выборов. Прямую трансляцию процедуры осуществляет канцелярия Герцога, передает ТАСС.