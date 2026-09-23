23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что страны ЕС сталкиваются с энергетическим кризисом из-за самоубийственной политики сообщества в этой сфере, сообщает ТАСС.
"Европа испытывает трудности в энергетической сфере. И дело не только в нехватке ресурсов, но и в том, что принимаются совершенно неразумные и самоубийственные решения", - сказал он.
Миланович также заявил, что стране следует начать рассматривать возможность строительства атомной электростанции для борьбы с энергетическим кризисом.-0-
В мире
23 сентября 2026, 23:31
Президент Хорватии назвал причиной энергокризиса в ЕС "самоубийственные решения" сообщества
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