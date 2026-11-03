Пресс-секретарь Навроцкого назвал Туска диктатором

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лескевич назвал диктатором премьер-министра республики Дональда Туска. Об этом сообщает RMF24.
"Он убил независимый орган - Конституционный суд. Дональд Туск показал, что он диктатор. Он вошел в Конституционный суд с полицейскими дубинками", - сказал Лескевич.
По его словам, судья Анна Корвин-Петровская, которая исполняет обязанности руководителя Конституционного суда после отстранения его предыдущего главы Богдана Свенчковского, не имеет реальной власти.
В ночь на 3 ноября в Гданьске и Белостоке прошли демонстрации против премьер-министра Дональда Туска с требованием его отставки на фоне скандала вокруг Конституционного суда. В протестах приняли участие несколько сотен людей.
Политический кризис в Польше возник после решения Дональда Туска назначить судьей КС бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя КС Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала троих человек. Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой государственного переворота.-0-