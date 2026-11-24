24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министры Словакии, Венгрии, Польши и Чехии раскритиковали представленный председателем Евросовета Антониу Коштой проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Тa3.





"Проект бюджета ЕС в том виде, как председатель Евросовета Антониу Кошта представил его в субботу, для нас неприемлем", - сказал премьер Словакии Роберт Фицо. По его словам, необходимо этот документ значительно доработать с учетом интересов всех стран сообщества.





Он также выразил сомнение, что долгосрочный бюджет ЕС будет принят до конца 2026 года.





ЕС, по словам Фицо, должен прежде всего найти средства для реализации мер по снижению стоимости энергии в европейских странах, а не направлять десятки миллиардов евро Украине.





Премьер Чехии Андрей Бабиш, в свою очередь, выразил мнение, что Европа деструктивно ведет себя по отношению к самой себе. "Необходимо бороться за конкурентоспособность, а конкурентоспособность для меня - это энергия", - сказал он. Переговоры по бюджету ЕС на предстоящем заседании Евросовета, по его словам, будут тяжелыми.





В проекте долгосрочного бюджета ЕС заложены, по словам Бабиша, 130 млрд евро для Украины. "Мы придерживаемся такого взгляда, что средства для Украины должны быть вне бюджета ЕС", - сказал он.-0-