Премьер Украины заявил, что доходы покрывают только треть расходов бюджета

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина собственными доходами может покрыть лишь треть государственных расходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьера страны Сергея Корецкого.



По его словам, общие расходы страны за этот год составят около $200 млрд, из которых $155 млрд - военные расходы.



"Общие доходы, все доходы Украины, без исключения, составляют $70 млрд. Таким образом, только 1/3 этой суммы (расходов. - Прим. БЕЛТА) Украина может покрыть собственными ресурсами", - отметил Корецкий.



Еврокомиссия и МВФ настаивают на том, чтобы Украина изыскивала новые источники для самостоятельного наполнения бюджета, включая налоговые изменения. Из-за задержки одобрения требуемых ЕС и МВФ законов Украина, по информации Министерства финансов, в этом году недополучила $29,5 млрд зарубежного финансирования.-0-