Премьер Швеции объявил об отставке после победы оппозиции на парламентских выборах





"Я прошу освободить меня от должности премьер-министра", - обозначил Кристерссон в письме спикеру парламента и разместил данный текст на своей странице в соцсети X.





Официальные результаты прошедших 13 сентября парламентских выборов подтвердили поражение его правоцентристского блока.





Избирательная комиссия после подсчета голосов на всех 6626 избирательных участках распространила 17 сентября данные, согласно которым оппозиционные левоцентристские партии, крупнейшей из которых была Социал-демократическая партия бывшего премьер-министра Магдалены Андерссон, одержали победу с перевесом в 50 359 голосов.





Четыре левоцентристских блока получат 176 мест в новом парламенте, в то время как коалиционное правительство Кристерссона из трех партий и крайне правая партия "Шведские демократы", которая, как ожидалось, войдет в состав правительства после выборов, заберет 173 места.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне победы оппозиции на парламентских выборах заявил, что подает в отставку. Об этом сообщает The Guardian.