Премьер Польши: планы провозгласить 2027-й годом УПА наносят ущерб Украине

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал решение Львовского областного совета объявить 2027-й годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии (УПА) и Олега Ольжича, заявив, что такой шаг наносит ущерб Украине. Об этом пишут польские СМИ.





Во время общения с журналистами глава польского правительства заявил, что это "неразумное решение". По его словам, такие шаги всегда "очень раздражают", "в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь наносят вред интересам Украины".





"Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, к тем, кто понимает, насколько важны хорошие отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: это ваша ответственность - не допустить, чтобы подобные вещи происходили", - сказал Туск.





Глава правительства Польши также добавил: "Если противники вступления Украины в Европейский союз будут искать повод, то именно такой повод был сконструирован депутатами Львовского областного совета. Сказать, что я совершенно не понимаю эту самоубийственную тактику, - это все равно, что ничего не сказать. Это не проблема для нас. Это проблема для Украины".





Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр подчеркнул, что "прославление УПА и деятелей, ответственных за преступления, противоречит европейским ценностям и добрососедским отношениям между обеими странами".





Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал это решение неприемлемым.





На пленарном заседании 20 октября Львовского областного совета местные депутаты поддержали объявление 2027 года годом УПА и ее главнокомандующего Романа Шухевича. Это вызвало возмущение руководства Польши. Многие польские политики назвали это решение скандальным, а также указали, что оно вредит двусторонним отношениям и европейской интеграции Украины.





Ранее в Польше начали расти антиукраинские настроения после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из украинских военных подразделений имя героев УПА. В польских населенных пунктах участились нападения на украинцев, в том числе на детей. Именно УПА и другие националистические формирования несут ответственность за Волынскую резню, в результате которой в 1943 году были убиты десятки тысяч поляков.-0-