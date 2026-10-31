Премьер Польши обвинил Навроцкого и Дуду в уничтожении верховенства права

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Комментируя беспорядки у здания КС, премьер отметил, что полиция спокойно, но решительно реагирует на все акты агрессии.
Накануне в стране разгорелся конституционный кризис. В его основе лежит противостояние проевропейских либералов во главе с Туском и правыми консерваторами-евроскептиками, которых представляет Навроцкий.
Несколько дней назад стало известно, что правящая коалиция готовится к импичменту президента, который должен одобрить и Конституционный суд. Однако инстанцию возглавляет Богдан Свенчковский - сторонник Навроцкого.
Ситуация обострилась, когда власти попытались отстранить Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского: на сайте КС появилась информация о приостановке исполнения их служебных обязанностей. На странице суда в соцсети Х назвали сообщение фейком, обвинив причастных в попытке государственного переворота.
В то же время новым председателем инстанции себя объявила Анна Корвин-Петровская. Она запретила пускать в здание кого-либо, в том числе президента, ссылаясь на риск нарушения общественного порядка, а также на возможную угрозу жизни и здоровью сотрудников учреждения.
Навроцкий, летевший в Сенегал, экстренно вернулся в столицу. Сначала он провел совещание со Свенчковским, затем около 03.00 по минскому времени пробился в Конституционный суд в сопровождении охраны. Сегодня днем он встретился с лидерами парламентских фракций.
Сложившаяся ситуация вызвала серьезное сопротивление - как значительной части польской элиты, так и общественности - и вылилась в протесты против действий правительства.-0-