Премьер Норвегии признал, что Европе не удалось изолировать Россию

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в ответ на критику европейских коллег его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости признать, что Европе не удалось изолировать Россию на международной арене, сообщает ТАСС.





"Давайте признаем это. Он (Кремль. - Прим. БЕЛТА) не изолирован", - сказал Стёре в интервью изданию Politico.





По его словам, из-за отказа Европы напрямую говорить с российской стороной "единственный голос, который слышит Москва, доносится из Вашингтона".





27 октября Стёре вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом провел телефонный разговор с Путиным, который был посвящен конфликту в Украине. Как отмечает Politico, разговор "ошарашил и встревожил" некоторые европейские страны. В интервью Стёре вновь подчеркнул, что состоявшийся 27 октября разговор был "деловым", охарактеризовав беседу как "здравую". По его словам, Путин абсолютно четко донес до собеседников свои аргументы по обсуждавшимся вопросам.-0-